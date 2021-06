தேசிய செய்திகள்

திருமலையில் பக்தர்கள் ஓய்வறை பெற 6 இடங்களில் சிறப்பு கவுண்ட்டர்கள் + "||" + Special counters at 6 places for pilgrims to rest in Thirumalai

