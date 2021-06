தேசிய செய்திகள்

கொரோனா: பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளுக்கு மொபைல் போன்கள்; தெலுங்கானா அரசு முடிவு + "||" + Corona: mobile phones for orphans; Decision of the Government of Telangana

கொரோனா: பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளுக்கு மொபைல் போன்கள்; தெலுங்கானா அரசு முடிவு