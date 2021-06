தேசிய செய்திகள்

ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுவதற்கு புதிய விதிமுறை - 1-ந் தேதி முதல் அமலுக்கு வருகிறது + "||" + The new rules for obtaining a driver's license will come into effect from the 1st of this month

ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுவதற்கு புதிய விதிமுறை - 1-ந் தேதி முதல் அமலுக்கு வருகிறது