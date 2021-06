மாநில செய்திகள்

தென்மாவட்டங்களில் புதிய தொழிற்சாலைகளைக் கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் -அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு + "||" + Steps will be taken to bring in new factories Southern Districts thangam thennarasu

தென்மாவட்டங்களில் புதிய தொழிற்சாலைகளைக் கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் -அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு