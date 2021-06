தேசிய செய்திகள்

வருகிற 26 ந்தேதி நாடு முழுவதும் கவர்னர் மாளிகை முன்பு கறுப்புக் கொடி ஏந்தி விவசாயிகள் போராட்டம் + "||" + Farmers announce dharnas at governor houses on Jun 26 to mark 7 months of protest

