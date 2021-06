மாநில செய்திகள்

சென்னையில் திடீர் மழை வெப்பம் சற்று தணிந்ததால் மக்கள் மகிழ்ச்சி + "||" + People are happy that the heat of the sudden rain in Chennai has eased a bit

