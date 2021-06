மாநில செய்திகள்

டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்கும் முடிவை திரும்பப் பெற வேண்டும்: முதல்-அமைச்சருக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தல் + "||" + The decision to open Tasmac stores should be reversed Panneerselvam emphasis

டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்கும் முடிவை திரும்பப் பெற வேண்டும்: முதல்-அமைச்சருக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தல்