தேசிய செய்திகள்

லட்சத்தீவு: பாஜகவை சேர்ந்தவர்களுக்கு பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படாது - பதாகை வைத்த கடைக்காரர் + "||" + Lakshadweep: Shop owner puts up signboard announcing no good will be sold to those associated with BJP

லட்சத்தீவு: பாஜகவை சேர்ந்தவர்களுக்கு பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படாது - பதாகை வைத்த கடைக்காரர்