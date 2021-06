தேசிய செய்திகள்

மாநிலங்களுக்கு 11 லட்சம் தடுப்பூசி 3 நாளில் வழங்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை + "||" + Central Govt To Provide Over 10 Lakh COVID-19 Vaccine Doses To States/UTs In Next 3 Days

