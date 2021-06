தேசிய செய்திகள்

நாட்டில் இதுவரை 25 கோடிக்கும் அதிகமான டோஸ் தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டுள்ளது: மத்திய சுகாதாரத்துறை + "||" + Over 25 crore doses of Covid-19 vaccine administered till now: Govt

