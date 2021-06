மாநில செய்திகள்

பெட்ரோல், டீசல் விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லை + "||" + No change in Petrol, diesel price in Chennai jun 13

பெட்ரோல், டீசல் விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லை