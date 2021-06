மாநில செய்திகள்

அரசு பள்ளிகளில் நாளை முதல் மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறும் - பள்ளிகல்வித்துறை அறிவிப்பு + "||" + The first student admission will be held in government schools tomorrow - School Education Department announcement

அரசு பள்ளிகளில் நாளை முதல் மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறும் - பள்ளிகல்வித்துறை அறிவிப்பு