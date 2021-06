மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு 15 ஆயிரத்துக்கு கீழ் குறைந்தது + "||" + In TamilNadu Today 14,016 new people Corona infection has been confirmed.

