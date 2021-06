மாநில செய்திகள்

24 மாவட்டங்களுக்கு புதிய கலெக்டர்கள் நியமனம் + "||" + Appointment of new collectors for 24 districts

24 மாவட்டங்களுக்கு புதிய கலெக்டர்கள் நியமனம்