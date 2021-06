தேசிய செய்திகள்

மத்தியபிரதேசத்தில் பாகிஸ்தானிய இந்து அகதிகள் 5 ஆயிரம் பேருக்கு தடுப்பூசி + "||" + Madhya Pradesh: 5,000 Pakistani refugees to get Covid-19 jabs in Indore

மத்தியபிரதேசத்தில் பாகிஸ்தானிய இந்து அகதிகள் 5 ஆயிரம் பேருக்கு தடுப்பூசி