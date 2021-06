மாநில செய்திகள்

ஓ.பன்னீர்செல்வம் குறித்து பேசுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது; பா.ம.க.வால் அ.தி.மு.க.வி.ற்கு எந்த பயனும் இல்லை - புகழேந்தி + "||" + It is not acceptable to talk about O. Panneerselvam; There is no use for the AIADMK by the PMK -pugazhenthi ப

ஓ.பன்னீர்செல்வம் குறித்து பேசுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது; பா.ம.க.வால் அ.தி.மு.க.வி.ற்கு எந்த பயனும் இல்லை - புகழேந்தி