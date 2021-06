டென்னிஸ்

சாம்பியன் பட்டம் வென்ற பின்னர் தனது டென்னிஸ் பேட்டை சிறுவனிடம் வழங்கிய ஜோகோவிச் + "||" + Novak Djokovic gifts his racquet to young fan in stands

