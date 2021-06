மாநில செய்திகள்

கொரோனா பரவல் தணியும் வரை கட்டுப்பாடுகளை தொடர வேண்டும்: அரசுக்கு சென்னை ஐகோர்ட் அறிவுறுத்தல் + "||" + Restrictions should continue until corona spread is alleviated: High Court instruction to the state

கொரோனா பரவல் தணியும் வரை கட்டுப்பாடுகளை தொடர வேண்டும்: அரசுக்கு சென்னை ஐகோர்ட் அறிவுறுத்தல்