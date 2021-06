தேசிய செய்திகள்

தேசத்துரோக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நடிகை ஆயிஷா சுல்தானா முன்ஜாமீன் கோரி ஐகோர்ட்டில் மனு + "||" + Aisha Sultana approaches Kerala High Court seeking anticipatory bail in sedition case against her

