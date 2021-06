தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு 200 க்கு கீழ் குறைந்தது + "||" + Delhi reports 131 new COVID cases (positivity rate - 0.22%), 355 recoveries, and 16 deaths in the last 24 hours

டெல்லியில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு 200 க்கு கீழ் குறைந்தது