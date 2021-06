மாநில செய்திகள்

கட்டுமான பொருட்களின் விலையை கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - ஜி.கே.வாசன் + "||" + Government of Tamil Nadu should take action to control the prices of construction materials - GK Vasan

கட்டுமான பொருட்களின் விலையை கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - ஜி.கே.வாசன்