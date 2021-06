மாநில செய்திகள்

சிமெண்ட், கம்பி, கட்டுமானப் பொருட்கள் விலையை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - வைகோ வலியுறுத்தல் + "||" + Measures should be taken to control the prices of cement, wire and construction materials - Vaiko insists

சிமெண்ட், கம்பி, கட்டுமானப் பொருட்கள் விலையை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - வைகோ வலியுறுத்தல்