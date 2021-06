உலக செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு எதிராக மேலும் ஒரு தடுப்பூசி; 90.4 சதவீத செயல்திறன் என அறிவிப்பு + "||" + Another corona vaccine against corona; Announcement as 90.4 percent efficiency

