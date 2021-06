தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டவர்கள் எண்ணிக்கை 25 கோடியை தாண்டியது + "||" + The cumulative number of COVID-19 vaccine doses has reached 25,87,13,321 as per the 7 pm provisional report today: Union Health Ministry

இந்தியாவில் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டவர்கள் எண்ணிக்கை 25 கோடியை தாண்டியது