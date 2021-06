தேசிய செய்திகள்

மே மாதத்தில் பணவீக்கம் 12.94 சதவீதமாக உயர்வு + "||" + Wholesale inflation hits record high of 12.94% in May

