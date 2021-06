தேசிய செய்திகள்

கல்வான் மோதல் ஓராண்டு நிறைவு - வீரமரணமடைந்த வீரர்களுக்கு ராணுவம் மரியாதை + "||" + Army paid tribute to the 20 soldiers who lost their lives in the Galwan valley clash

