மாநில செய்திகள்

கல்வி, வேலைவாய்ப்பில் அனைவருக்கும் அனைத்தும் கிடைக்க வேண்டும்- கலெக்டர்களுக்கு ஸ்டாலின் அறிவுரை + "||" + In education and employment Everything should be available to everyone Stalin's advice to collectors

கல்வி, வேலைவாய்ப்பில் அனைவருக்கும் அனைத்தும் கிடைக்க வேண்டும்- கலெக்டர்களுக்கு ஸ்டாலின் அறிவுரை