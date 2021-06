தேசிய செய்திகள்

தாராவியில் 2-வது நாளாக இன்றும் ஒருவருக்கு கூட கொரோனா தொற்று பாதிப்பு இல்லை! + "||" + Mumbai's Dharavi records zero cases of COVID19 for the second day. Active cases stand at 11, as per the Municipal Corporation of Greater Mumbai

