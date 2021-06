மாநில செய்திகள்

கொரோனா தொற்று குறைந்துள்ள 27 மாவட்டங்களில் நகர பேருந்துகளை மட்டும் இயக்க அரசு முடிவு என தகவல் + "||" + The government has decided to run city buses only in the 27 districts where corona infection has been reduced

கொரோனா தொற்று குறைந்துள்ள 27 மாவட்டங்களில் நகர பேருந்துகளை மட்டும் இயக்க அரசு முடிவு என தகவல்