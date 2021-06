மாநில செய்திகள்

சென்னையில் இதுவரை 5,839 தடுப்பூசிகள் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்குச் செலுத்தப்பட்டுள்ளன - சென்னை மாநகராட்சி தகவல் + "||" + So far 5,839 vaccines have been given to the disabled People in Chennai - Chennai Corporation information

