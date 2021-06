மாநில செய்திகள்

காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் வரும் 22ஆம் தேதி கூடுவதாக தகவல் + "||" + The Cauvery Management Authority is scheduled to meet on the 22nd

