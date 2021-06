மாநில செய்திகள்

ஐதராபாத் மற்றும் புனேவில் இருந்து 6.16 லட்சம் தடுப்பூசிகள் இன்று சென்னை வந்தன + "||" + 6.16 lakh vaccines arrived in Chennai today from Hyderabad and Pune

