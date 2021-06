உலக செய்திகள்

பிலிப்பைன்ஸில் இந்திய பயணிகளுக்கான தடை ஜூன் 30 வரை நீட்டிப்பு + "||" + The ban on Indian travelers in the Philippines has been extended to June 30

பிலிப்பைன்ஸில் இந்திய பயணிகளுக்கான தடை ஜூன் 30 வரை நீட்டிப்பு