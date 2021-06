தேசிய செய்திகள்

தினசரி கொரோனா பாதிப்பு 85 சதவிகிதம் குறைந்துள்ளது- மத்திய சுகாதாரத்துறை + "||" + Almost 85 percent decline in daily Covid cases since highest reported peak on May 7: Centre

தினசரி கொரோனா பாதிப்பு 85 சதவிகிதம் குறைந்துள்ளது- மத்திய சுகாதாரத்துறை