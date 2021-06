உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் மேலும் 7,673- பேருக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + Another 7,673 infections have been recorded in the latest 24-hour period, along with 10 more coronavirus-related deaths.

