மாநில செய்திகள்

பெட்ரோல், டீசல் விலை மீண்டும் உயர்வு: டீசல் ஒரு லிட்டர் ரூ.92-ஐ தாண்டியது + "||" + After Mumbai, Hyderabad sees Rs 100/litre petrol after price hiked again

பெட்ரோல், டீசல் விலை மீண்டும் உயர்வு: டீசல் ஒரு லிட்டர் ரூ.92-ஐ தாண்டியது