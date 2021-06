மாநில செய்திகள்

கடந்த 2 தினங்களில் ரூ. 292 கோடிக்கு மதுபானம் விற்பனை + "||" + In the last 2 days, Rs. Liquor sales for Rs 292 crore

கடந்த 2 தினங்களில் ரூ. 292 கோடிக்கு மதுபானம் விற்பனை