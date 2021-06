உலக செய்திகள்

கிழக்கு ஜெருசலேம் பகுதியில் இஸ்ரேலியர்கள் பேரணி + "||" + Israeli ultranationalists march through East Jerusalem in key test for new govt

கிழக்கு ஜெருசலேம் பகுதியில் இஸ்ரேலியர்கள் பேரணி