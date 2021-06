தேசிய செய்திகள்

ஆந்திரா: போலீசாருடன் நடந்த துப்பாக்கி சண்டையில் 6 மாவோயிஸ்டுகள் பலி + "||" + Andhra Pradesh: Six Maoists killed in an exchange of fire with police in Visakhapatnam

ஆந்திரா: போலீசாருடன் நடந்த துப்பாக்கி சண்டையில் 6 மாவோயிஸ்டுகள் பலி