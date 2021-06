மாநில செய்திகள்

சசிகலா அடிப்படை உறுப்பினர் கூட இல்லை: எப்படி அதிமுகவை சொந்தம் கொண்டாட முடியும்? - முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் + "||" + Sasikala is not even a basic member: how can the AIADMK celebrate belonging? - Former Minister Jayakumar

சசிகலா அடிப்படை உறுப்பினர் கூட இல்லை: எப்படி அதிமுகவை சொந்தம் கொண்டாட முடியும்? - முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார்