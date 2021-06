தேசிய செய்திகள்

ஆந்திராவில் போலீசார் மீது தாக்குதல்: 6 நக்சலைட்டுகள் பலி + "||" + Six Maoists killed in encounter with police in Andhra Pradesh's Visakhapatnam

ஆந்திராவில் போலீசார் மீது தாக்குதல்: 6 நக்சலைட்டுகள் பலி