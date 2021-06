சினிமா செய்திகள்

வெறுப்புணர்வை பரப்பும் வகையில் டுவிட்டரில் கருத்து பதிவிட்டதாக நடிகை மீது போலீசில் புகார் + "||" + Delhi Police received complaint against actor Swara Bhaskar in connection with incident in Loni

