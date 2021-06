தேசிய செய்திகள்

ஊரடங்கில் தளர்வு: கேரளாவில் மதுபானம் வாங்க குவிந்த மக்கள் + "||" + Relaxation in curfew: People gather in Kerala to buy liquor

ஊரடங்கில் தளர்வு: கேரளாவில் மதுபானம் வாங்க குவிந்த மக்கள்