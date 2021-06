சினிமா செய்திகள்

சினிமா படபிடிப்புக்காக காதலர் விக்னேஷ் சிவனுடன் தனி விமானத்தில் கொச்சின் சென்ற நயன்தாரா + "||" + For cinema shooting With lover Vignesh Sivan Nayanthara who went to Cochin on a private plane

சினிமா படபிடிப்புக்காக காதலர் விக்னேஷ் சிவனுடன் தனி விமானத்தில் கொச்சின் சென்ற நயன்தாரா