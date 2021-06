மாநில செய்திகள்

எம்.பி.- எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு எதிரான வழக்குகளை விரைந்து விசாரித்து முடிக்க வேண்டும் - சிறப்பு நீதிமன்றங்களுக்கு சென்னை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Cases against MPs and MLAs should be expedited - Chennai High Court orders special courts

எம்.பி.- எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு எதிரான வழக்குகளை விரைந்து விசாரித்து முடிக்க வேண்டும் - சிறப்பு நீதிமன்றங்களுக்கு சென்னை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு