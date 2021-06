தேசிய செய்திகள்

சாம்பியா நாட்டின் முதல் ஜனாதிபதி கென்னத் கவுன்டா மறைவு: பிரதமர் மோடி இரங்கல் + "||" + Zambia’s first President Kenneth Kaunda dies at the age of 97, PM Modi condoles

சாம்பியா நாட்டின் முதல் ஜனாதிபதி கென்னத் கவுன்டா மறைவு: பிரதமர் மோடி இரங்கல்