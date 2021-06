தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை: இந்தியாவில் கிராமப்புற உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்த கூகுள் ரூ.113 கோடி உதவி + "||" + Google announces Rs 113-cr grant to set up 80 oxygen plants, upskill rural health workers in India

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை: இந்தியாவில் கிராமப்புற உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்த கூகுள் ரூ.113 கோடி உதவி