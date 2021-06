தேசிய செய்திகள்

வன்முறை தாக்குதலை தடுக்க சட்டம் வேண்டும்; நாடு முழுவதும் 3.5 லட்சம் டாக்டர்கள் போராட்டம் + "||" + We need legislation to prevent violent attacks; 3.5 lakh doctors across the country are on strike

