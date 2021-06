தேசிய செய்திகள்

அசாமில் ராஜினாமா செய்த காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ. அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்து நீக்கம் + "||" + Congress MLA resigns in Assam Removal of basic member from charge

அசாமில் ராஜினாமா செய்த காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ. அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்து நீக்கம்