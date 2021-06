தேசிய செய்திகள்

கும்பமேளா: 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு போலி கொரோனா பரிசோதனை - பகீர் தகவல் + "||" + Uttarakhand Govt Orders FIR Against Labs for Fake COVID Tests During Kumbh

கும்பமேளா: 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு போலி கொரோனா பரிசோதனை - பகீர் தகவல்